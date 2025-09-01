Die Glücksbringer für das Sternzeichen Jungfrau in der Woche vom 1. bis 7. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 1. bis 7. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 1. bis 7. September 2025 wichtig, liebe Jungfrau?
Ihre Glücksfarbe: Gelb verschafft Ihnen Klarheit und schärft Ihren Verstand, wenn Sie dazulernen möchten.
Ihre Glückszahlen: 9, 14, 17, 19, 30 und 32. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Sie brauchen Menschen mit Rückgrat.
