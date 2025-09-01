Die Glücksbringer für das Sternzeichen Waage in der Woche vom 1. bis 7. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 1. bis 7. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 1. bis 7. September 2025 wichtig, liebe Waage?
Ihre Glücksfarbe: Im Grunde können Sie gerade tragen, wonach Ihnen ist.
Ihre Glückszahlen: 6, 12, 19, 20, 30 und 42. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Am wohlsten fühlen Sie sich unter Freund*innen und verrückten, lustigen Menschen.
