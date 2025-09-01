Die Glücksbringer für das Sternzeichen Löwe in der Woche vom 1. bis 7. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 1. bis 7. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 1. bis 7. September 2025 wichtig, lieber Löwe?
Ihre Glücksfarbe: Blau schenkt Ihnen eine gewisse innere Sicherheit. Sie fühlen sich kompetenter.
Ihre Glückszahlen: 4, 19, 20, 23, 24 und 38. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Sie inspirieren.
