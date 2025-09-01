Die Glücksbringer für das Sternzeichen Krebs in der Woche vom 1. bis 7. September 2025

Ihre Glücksfarbe: Grün bringt Ihnen die nötige Ruhe und lässt Sie nicht die Hoffnung aufgeben.

Ihre Glückszahlen: 6, 12, 19, 22, 28 und 34. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Stiere und Jungfrauen sind jetzt eine Wohltat.