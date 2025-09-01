präsentiert von WUNDERWEIB.de
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Glücksfarbe, Glückszahl, Glückspartner*innen

Die Glücksbringer für das Sternzeichen Schütze in der Woche vom 1. bis 7. September 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 1. bis 7. September 2025

Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 1. bis 7. September 2025 wichtig, lieber Schütze?

10 / 13
Abbildung vom Sternzeichen Schütze vor einem grünen Hintergrund mit vierblättrigem Klee
Foto: Redaktion Astrowoche
Ihre Glücksfarbe: Tragen Sie Pastelltöne wie Rosa, Lila oder Violett. Es betont Ihren Charme und Ihre Wärme.

Ihre Glückszahlen: 9, 15, 22, 27, 31 und 35. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Tiere sind Ihre Kraftquelle. 

Die Glücksbringer für das Sternzeichen Skorpion in der Woche vom 1. bis 7. September 2025
Die Glücksbringer für das Sternzeichen Steinbock in der Woche vom 1. bis 7. September 2025
Glücksbringer
Traumdeutung Kind: Was sich hinter diesem Traum verbirgt. - Foto: iStock/mammuth
Traumsymbolik
Traumdeutung Kind: Was es Ihnen im Traum sagen möchte

Sie haben davon geträumt, wie Sie mit Kindern spielen? Oder Sie hatten im Traum Ihr Kind auf dem Arm? Was diese und andere Träume rund um Kinder zu bedeuten haben, erfahren Sie bei uns.

Die Darstellung eines Mondes, der bei einer Mondfinsternis rötlich leuchtet - Foto: Ekaterina Shvaygert / AdobeStock
Thema der Woche
Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Jetzt kann sich alles ändern!

Erfahren Sie, wie die Mondfinsternis und der Vollmond in den Fischen Ihr Schicksal ab dem 01.09.2025 verändern können!

Sternzeichen-Kreis vor einem dunklen Nachthimmel - Foto: sarayut_sy / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Diese 3 Sternzeichen starten in der Woche ab dem 01.09.2025 voller Glück in den neuen Monat!

In dieser Woche starten wir in den September 2025. Auf diese 3 Sternzeichen wartet eine besonders vielversprechende Zeit!

Fliegende Luftballons am Himmel - Foto: jakkapan / AdobeStock
Wöchentliches Horoskop
Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau für die Woche vom 01. bis 07.09.2025

Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche vom 1. bis 7. September 20255 ihren Geburtstag feiern.

Abstraktes Bild des Weltraums - Foto: iStock/sakkmesterke
Der Kosmos lädt ein
Portaltage 2025: Wann sie sind und was sie bedeuten

Wann finden die Portaltage 2025 statt und was können Sie tun, um Sie für sich persönlich zu nutzen - alle Antworten gibt es hier.

Sternzeichen und Sternenkonstellationen um einen Horoskopkreis über den Wolken - Foto: Surasak Suwanmake/iStock
Die Sterne für das Wochenende
Für 3 Sternzeichen wird das letzte August-Wochenende ab 30.08.2025 zum besonderen Highlight!

Das Wochenende ab dem 30.08. wird vom Schütze-Mond regiert und lässt 3 Sternzeichen gestärkt in den September starten.