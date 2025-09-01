Die Glücksbringer für das Sternzeichen Steinbock in der Woche vom 1. bis 7. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 1. bis 7. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 1. bis 7. September 2025 wichtig, lieber Steinbock?
Ihre Glücksfarbe: Erdtöne bringen Sie schnell wieder in Ihre Mitte.
Ihre Glückszahlen: 1, 9, 12, 23, 34 und 35. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Ehrliche und ein wenig verrückte Menschen.
Video: Glutamat