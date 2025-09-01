Die Glücksbringer für das Sternzeichen Skorpion in der Woche vom 1. bis 7. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 1. bis 7. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 1. bis 7. September 2025 wichtig, lieber Skorpion?
Ihre Glücksfarbe: Tragen Sie Braun- und Grüntöne. Das bringt Bodenhaftung und beruhigt Sie.
Ihre Glückszahlen: 18, 23, 28, 29, 31 und 32. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Lustige und fröhliche Menschen.
