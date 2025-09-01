Die Glücksbringer für das Sternzeichen Wassermann in der Woche vom 1. bis 7. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 1. bis 7. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 1. bis 7. September 2025 wichtig, lieber Wassermann?
Ihre Glücksfarbe: Rot ist Ihre Farbe. Damit unterstreichen Sie Ihre Kraft und Ihren Charme.
Ihre Glückszahlen: 3, 11, 24, 29, 40 und 45. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die auch mal anderer Meinung sind.
