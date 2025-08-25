Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 25. bis 31. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 25. bis 31. August 2025 wichtig, lieber Widder?
Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie einen klaren Kopf brauchen, sollten Sie Blau tragen. Es beruhigt auch die Nerven.
Ihre Glückszahlen: 3, 12, 14, 31, 32 und 41. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Weise Menschen mit guten Ratschlägen.
