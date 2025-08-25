präsentiert von WUNDERWEIB.de
Glücksfarbe, Glückszahl, Glückspartner*innen

Die Glücksbringer für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 25. bis 31. August 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 25. bis 31. August 2025

Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 25. bis 31. August 2025 wichtig, lieber Stier?

Abbildung vom Sternzeichen Stier vor einem grünen Hintergrund mit vierblättrigem Klee
Foto: Redaktion Astrowoche
Ihre Glücksfarbe: Rosa macht Sie weicher und offener. Sie haben plötzlich keine Angst mehr vor Gefühlen.

Ihre Glückszahlen: 9, 17, 19, 23, 39 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die bedingungslos lieben können.  

Video: Glutamat
