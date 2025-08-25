Die Glücksbringer für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 25. bis 31. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 25. bis 31. August 2025 wichtig, lieber Stier?
Ihre Glücksfarbe: Rosa macht Sie weicher und offener. Sie haben plötzlich keine Angst mehr vor Gefühlen.
Ihre Glückszahlen: 9, 17, 19, 23, 39 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die bedingungslos lieben können.
