Das Glückssterne-Horoskop ab dem 11. November 2024: Sternzeichen Stier

Der Vollmond in dieser Woche bietet Ihnen, lieber Stier, eine hervorragende Gelegenheit, zu reflektieren, was Ihnen Stabilität gibt. Haben Sie in Ihren Beziehungen alles gesagt, was gesagt werden sollte? Ein offenes Gespräch bringt Klarheit. Auch bei finanziellen Entscheidungen hilft Geduld. Denken Sie darüber nach, was Sie kreativ erfüllen könnte – sei es ein Hobby oder ein Gartenprojekt.

Diese Woche ist ideal, um das zu tun, was Freude und innere Ruhe bringt. Vielleicht gibt es etwas, das Sie schon lange versuchen wollten? Jetzt ist eine gute Gelegenheit, Pläne zu konkretisieren und den Grundstein für langfristige Erfüllung zu legen.

Mantra: „Ich finde Sicherheit in mir selbst und öffne mich mutig für Neues.“