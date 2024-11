November-Vollmond am 15.11.2024: Der Stier-Vollmond bringt innere Ruhe und Zufriedenheit!

Am 15.11.2024, der Tag, an dem der November genau zur Hälfte hinter uns liegt, steht uns noch ein großes Herbst-Highlight bevor. Zum späten Abend, um 22:28 Uhr ereignet sich ein kraftvoller Vollmond im Erdzeichen Stier. Ein Vollmond, der vor allem innere Ruhe und Zufriedenheit bringt. Der Stier lädt uns in seinen liebsten Ort ein: Die Komfortzone! In stürmischen Zeiten können seine Vollmond-Energien genau der Ruhepol sein, den wir brauchen!

Jetzt aktuell: Das Jahreshoroskop 2025 für alle Sternzeichen