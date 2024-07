Die Urlaubstypologie für das Sternzeichen Widder: So verreist es am liebsten

Widder stecken voller Tatendrang. Auch im Urlaub kommt Faulenzen für Widder-Geborene nicht in Frage. Für das Feuerzeichen heißt das Zauberwort Abwechslung, denn es möchte möglichst viele neue Eindrücke von seinen Reisen mit nach Hause nehmen. Ein Urlaub ohne ein Abenteuer? Das hört sich für dieses Tierkreiszeichen nicht richtig an.

Dabei muss nicht für jeden Widder direkt Skydiving oder eine Mountainbiketour mitten durch den Wald sein, doch Langeweile kann diesem Sternzeichen die Ferien madig machen. Sportliche Aktivitäten liegen Widdern bekanntlich sehr, daher können Sie gut zusammen mit Sternzeichen verreisen, die dieses Interesse teilen. Mit einem Zwilling ist dies beispielsweise der Fall.

Städtereisen in die Metropolen dieser Welt sind für diesen Ferien-Typ das Größte. Dabei steigt der Widder gerne in Hotels ab, die ihm einen gewissen Luxus und verschiedene Annehmlichkeiten bieten. Auch hier ist wieder Abwechslung das wichtige Stichwort. Ein bisschen Entspannung darf es dann doch gerne mal im Wellnessbereich sein, bevor man sich ins Nachtleben stürzt. Gut feiern lässt es sich übrigens mit einem Löwen. Sollten Sie also einen Party-Urlaub planen, wissen Sie, an wen Sie sich wenden können, lieber Widder!