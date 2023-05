Die Kraft Ihrer Aura: Krebs

Die Kraft Ihrer Aura: gewaltig, bis zu 90 Prozent Stärke. Sie sind ein Krebs. Mit dem Pluto in anfeuernder Opposition zu Ihnen vermitteln Sie Fürsorge, Geborgenheit, warme, umarmende Gefühle, in denen sich schwache Menschen wie aufgehoben, aufgefangen fühlen. Diese Kraft Ihrer Aura wird die traurige Nachbarin anziehen, die einsame Freundin, eben Menschen, die Ihren Rat brauchen und suchen. Aber was bringt das Ihnen? Vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, Sie wachsen in dieser Rolle, sie macht Sie stark, über Probleme des Alltags erhaben. Aber die Kraft Ihrer Aura wird Sie auch enger mit Ihrer Familie verbinden, sie zusammenschmieden, darauf können Sie aufbauen.