Die Kraft Ihrer Stier oder Jungfrau

Die Kraft Ihrer Aura: machtvoll, bis zu 80 Prozent Stärke. Sie sind ein Stier oder eine Jungfrau, ruhen in sich, sind vollkommen ausgeglichen – und das strahlt Ihre Aura auch aus. Man vertraut sich gerne Ihnen an, weil Sie ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Sie wissen, was Sie tun. Der Pluto in einem beflügelnden Trigon zu Ihnen bringt Ihre Persönlichkeit in innere Balance. Die Kraft Ihrer Aura fasziniert und fesselt die Menschen. Wer Ihnen das erste Mal begegnet, wird wie hypnotisiert von Ihrer Ausstrahlung sein. Wer Sie schon lange kennt, ist verzaubert von Ihrer überschäumenden Lebenslust und Ihrem Selbstvertrauen, die jetzt auf vertraute Menschen überspringt und Sie mitreißt.