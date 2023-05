Die Neumond-Chance für den Schützen

Seit die Sonne die Waage bereist, sollten Sie eigentlich ordentlich Bewegung innerhalb Ihrer Netzwerke gespürt haben. Immer mehr Menschen unterstützten Ihre Ansichten und möchten gemeinsam mit Ihnen die Welt zu einem etwas gemütlicheren Ort machen. Das ist nicht der Fall? Dann bietet Ihnen der Waage-Neumond die ideale Bühne, um Ihre Botschaft an die richtigen Menschen zu bringen. Halten Sie sich nicht länger mit Ihren Sichtweisen zurück. Natürlich – der einen oder dem anderen könnten sie nicht gefallen. Doch genau dafür ist dieser Neumond da: Um in Ihrem Bekanntenkreis die Spreu vom Weizen zu trennen. Unter seinem Einfluss zeigen sich all jene Gleichgesinnte, die mit Ihnen am selben Strang ziehen wollen.

Ihr Neumond-Mantra: Ich stehe voll zu meiner persönlichen Vision.

Artikelbild und Social Media: Collage mit iStock/Anna Frank und Astrowoche.de