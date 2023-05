Warum dies so ist? Nun, jeder „neue Mond“ steht bekanntlich für Erneuerung und Aufbruchstimmung, doch dieses Mal begegnen sich nicht nur Mond und Sonne in der friedliebenden Waage zu einem harmonischen Stelldichein. Auch der äußerst durchsetzungsfähige Mars steht nahe den beiden einflussreichen Gestirnen. Normalerweise kommt der feurige Kriegsgott äußerst aggressiv daher. Doch wann immer er die sanfte Waage besucht, ist er bereit, sich Samthandschuhe anzulegen und sich diplomatisch zurückzunehmen.

Auch das zuweilen launische Kommunikationsgenie Merkur (aktuell zum letzten Mal in diesem Jahr rückläufig) beehrt die illustre Planetenansammlung und schlägt äußerst zivile Töne an. Für Sie bedeutet das: Charme, Feingespür und diplomatisches Geschick begleiten Sie jetzt bei allen Vorhaben. Gespräche mit dem Chef oder dem/der Liebsten gehen leichter von der Hand. Sie finden dank Merkur nicht nur die richtigen Worte, um sich in Herz und Hirn Ihres Gegenübers zu schmeicheln. Unterstützt vom kraftvollen Mars können Sie nicht nur mit schönen Worten, sondern auch mit konkreten Taten aufwarten.

Sie fühlen sich innerlich noch nicht bereit für einen Neubeginn, sind noch zu ängstlich oder in hinderliche Probleme verstrickt? Auch hierbei leistet Ihnen dieser Waage-Mond ordentlich Hilfestellung. Denn Glücksplanet Jupiter, der derzeit durch das visionäre Wassermannzeichen läuft, bildet einen harmonischen Aspekt auf die beschriebene Waage-Konstellation. Der auch als großer Wohltäter bekannte Planet hilft Ihnen dabei, Vertrauen und Zuversicht in allen belastenden Lebenslagen zu finden. Spätestens kurz nach Neumond, wenn Venus in den zuversichtlichen Schützen reist, zündet auch bei Ihnen der entscheidende Funke für Sinn stiftende Lösungen.