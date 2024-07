Die Urlaubstypologie für das Sternzeichen Zwillinge: So verreist es am liebsten

Der Zwilling ist ein Ferien-Typ, der ständig etwas Neues erleben möchte. Verzichten möchte er in den Ferien auf nichts - egal, ob es um Sport, Kultur, Entspannung oder Genuss geht. Da es den Zwilling nie lange an einem Ort hält, ist eine Rundreise wie für ihn gemacht.

Am liebsten reist er in einer Gruppe oder mit Freunden, denn er braucht ständig Ansprache und geistigen Austausch. Daher liegen Zwillingen Trips in Städte mit buntem Treiben auch mehr als Urlaube an abgelegenen Orten. Wenn sich dabei auch noch nette Menschen kennenlernen lassen, umso besser.

Verschiedene Eindrücke sind ein Muss und zu viel Ruhe macht Zwillinge eher nervös, als dass sie sie entspannen lässt. Sich mal mit lieben Menschen hinzusetzen, etwas Leckeres zu essen oder zu trinken, ist kein Problem, aber üblicherweise sind Zwillinge nicht bekannt dafür, lange die Füße hochlegen zu können, ohne den Drang nach Bewegung zu verspüren. Auch Ausgehen steht beim Zwilling in den Ferien ganz oben auf dem Programm. Er ist eben ein Nachtschwärmer. Daher versteht er sich auf Reisen auch besser mit einem Widder als mit einem Stier.