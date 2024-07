Die Urlaubstypologie für das Sternzeichen Krebs: So verreist es am liebsten

Der Krebs ist nicht gerne allein - das dürfte bei diesem empathischen Sternzeichen kaum überraschen - und verreist in den Ferien gerne mit Freunden oder der Familie. Wie seine tierischen Artgenossen fühlt sich dieser Ferien-Typ am Wasser, also am Meer, am wohlsten. Dort hat er das Gefühl, dass er seine Gedanken einfach schweifen lassen kann und Sorgen, wenn sie schon nicht ganz verschwinden, zumindest kleiner werden und weniger Raum einnehmen.

Für Sie, lieber Krebs, muss es im Urlaub nicht unbedingt das große Abenteuerpaket sein, aber Sie scheuen auch nicht davor zurück, sich zu bewegen. Am liebsten tun Sie das dann bei Wassersportarten: Stand Up Paddling, Kanufahren oder auch Schwimmen stehen ganz oben auf Ihrer Liste der Lieblingsaktivitäten. Sollten Sie gerade Ihren nächsten Urlaub planen, schauen Sie doch mal, ob Ausflüge ans Meer oder an einen See möglich sind. Das gibt zum Beispiel einem Städtetrip für Sie das gewisse Etwas. Noch besser: Der Ort, an den Sie reisen möchten, liegt direkt am Wasser.

Der Krebs will sich wohlfühlen, träumen und in angenehmer Gesellschaft entspannen. Auch das Schlemmen und Genießen wird großgeschrieben, genauso wie kulturelle Highlights. Mit einem Stier verträgt er sich daher häufig gut.