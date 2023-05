Krampfadern machen Probleme

Vor allem an Wassermann-Tagen sollte langes Stehen an der gleichen Stelle oder zu langes Sitzen mit überkreuzten Beinen vermieden werden, obwohl es generell für die Venen ungünstig ist. Bei Wassermann-Mond treten dann Krampfadern oder Venenentzündungen wesentlich häufiger auf. Insbesondere bei längeren Flugreisen oder Autofahrten sollte man nicht ununterbrochen in der gleichen Sitzposition bleiben. Beschwerden drohen an diesen Tagen in erster Linie allen mit viel Wassermann-, Skorpion-, Stier- und Löwe-Energie. Sie sollten deshalb rechtzeitig vorbeugen.

Tipp des Tages: Fahrradfahren stärkt Ihre Venen.

Typologie: Die Gesundheits-Apostel

