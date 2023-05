Gönnen Sie sich bitte mehr Ruhe

Die Heilkräuter Mistel, Melisse, Baldrian und Rosmarin sind an Wassermann-Tagen besonders wirksam. Mit dem Wassermann-Prinzip harmonieren auch die Therapieformen wie Ozon- und Neuraltherapie. Heute werden auch viele über Stress und innere Unruhe klagen. Gönnen Sie sich Ruhepausen, vielleicht haben Sie die Möglichkeit, einen Tag Urlaub zu machen. Genießen Sie den Tag in der Natur. Da Wassermann-Tage Fettqualität haben, sollte man an diesen Tagen auf eine gesunde Ernährung achten. Hühneraugen, ein­gewachsene Nägel und Warzen lassen sich leichter entfernen.

Tipp des Tages: Nutzen Sie die Kraft der Kräuter.

Wie verläuft der Monat? Lesen Sie hier Ihr Monatshoroskop !