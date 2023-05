Achten Sie auf Ihre Ernährung

Wer schnell zunimmt, der sollte bei Stier-Mond stärker auf die Ernährung achten und mit Sport und viel Bewegung an frischer Luft den verlangsamten Stoffwechsel ankurbeln. Maß zu halten beim Essen ist vor allem schwer für Menschen, die in ihrem Horoskop viel Stier-Energie aufweisen. Als äußerst wirksam und wohl­tuend erweisen sich Hals- und Nackenmassagen. Man kann dabei richtig entspannen und die Muskulatur von Nacken und Hals werden ge­lockert. Tipp bei Halsentzündung: Mit der Nahrung sollte genügend Vitamin C aufgenommen werden.

Tipp des Tages: Ein Entspannungsbad mit Lavendel.

Typologie: Die Gesundheits-Apostel

