Vermeiden Sie Zugluft

Vermeiden Sie an Stier-Tagen Zugluft, der Stier-Mond straft dies sofort mit einer schmerzhaften Na­ckenverspannung. Alle, die Berufe haben, in denen viel gesprochen werden muss, sollten ihre Stimme an Stier-Tagen schonen. Die Stimmbänder reagieren gereizter als sonst. Heiserkeit ist die Folge. Unter anderem erkranken jetzt viele mit Skorpion-, Löwe-, Stier- oder Wassermann-Energie schneller an Halsentzündung. Wer zu Dickleibigkeit neigt, der sollte stärker auf die Ernährung achten und mit Sport und viel Bewegung an frischer Luft den verlangsamten Stoffwechsel ankurbeln.

Tipp des Tages: Gönnen Sie sich einen Strauß Blumen.

