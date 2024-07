Diese 3 chinesischen Sternzeichen haben den mit Abstand besten Juli 2024 vor sich!

Sie haben jetzt im Juli genau die richtige Ausstrahlung und ziehen andere Menschen besonders an. Das sind die besten Voraussetzungen für schöne Stunden zu zweit. Ob schon vergeben oder noch auf der Suche, der Juli wird ein schöner Liebesmonat für Sie, lieber Hase. Den Elan, den Sie in Liebesdingen an den Tag legen, können Sie auch auf der Arbeit sehr gut nutzen. Gibt es ein Problem, dann sind Sie sofort zur Stelle und können souverän mit einer Lösung aushelfen. Sie können sich sicher sein: Ihr Einsatz wird gesehen.

Positives erwartet Sie auch in Bezug auf Ihre Fitness und Gesundheit. Insbesondere an Sonnentagen sind Sie aufgeweckt und voller Power unterwegs. Nutzen Sie das diesen Monat aus.

Jetzt lesen: Chinesisches Horoskop 2024: Sternzeichen Hase