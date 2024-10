Diese 3 chinesischen Sternzeichen sind im Oktober 2024 die Glückspilze des Monats!

Bei so viel positiven Energien kann einem glatt die Sprache wegbleiben, liebe Ratte. Denn nachdem es schon im August und September sehr gut für Sie gelaufen ist, setzen Sie diesen Trend im Oktober nun weiter fort und reihen sich - wieder einmal - bei den Glückspilzen des Monats ein. Herzlichen Glückwunsch!

Im Job kommt Ihnen jetzt zugute, dass Sie sehr gut in der Lage sind, sich zu organisieren. Dadurch, dass dann auch noch Ihre körperliche Fitness gut ist und Sie sich mental stark fühlen, können Sie in den ersten Herbstwochen einiges in Bewegung setzen. Um das gelungen abzurunden, läuft es ebenfalls in der Liebe super. Das gilt sowohl für Ratten, die in einer festen Partnerschaft sind, wie auch für Singles auf der Suche.

Chinesisches Horoskop 2024: Sternzeichen Ratte