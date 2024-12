Das chinesische Winterhoroskop vom 21. Dezember 2024 bis zum 20. März 2025

Die Wintersonnenwende am 21. Dezember markiert auch in der chinesischen Philosophie einen bedeutsamen Wendepunkt! Das "Yin" weicht zurück und das "Yang" - das Symbol für neues Leben und Wachstum - rückt wieder in den Vordergrund. Dieses Gleichgewicht spielt eine zentrale Rolle im Daoismus und prägt auch die astrologischen Bedeutungen des Winterbeginns.

Das chinesische Winterhoroskop basiert auf den zwölf Tierkreiszeichen und den fünf Elementen, die jeweils besondere Energien für die kalte Jahreszeit mitbringen. Der Winter steht laut tibetischer Lehre im Zeichen des Wassers, das für Tiefe, Reflexion und innere Ruhe sorgt.

In den nächsten Winterwochen erwartet uns vor allem ein spektakuläres Erzeugnis. Am 29. Januar 2025 wird das chinesische Neujahr, das ganz im Zeichen der Holz-Schlange steht, gefeiert. Dieses Fest, das immer auf den zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende fällt, verbindet die Winterruhe mit der Vorfreude auf einen kraftvollen Neuanfang.

Lassen Sie sich von den Weisheiten der chinesischen Astrologie inspirieren und finden Sie heraus, was Ihr Tierkreiszeichen in diesem Winter in den Bereichen Liebe, Karriere und Gesundheit erwartet!

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.