Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 21.12.2024 ein Wochenende voll Weihnachtszauber!

Liebe Waage, Sie können sich freuen, denn am Samstag läuft alles wie geplant. Termine sind schnell erledigt. Sie blühen auf und können größere Aufgaben und Herausforderungen problemlos meistern. Das ist vor allem Ihrer ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeit an diesem Tag zu verdanken. Abends sehnen Sie sich nach Nähe und Intimität und genießen ruhige Zweisamkeit mit Ihrem Schatz.

Am Sonntag steht der Mond im Zeichen Jungfrau. Das gefällt Ihnen eigentlich nicht so sehr, aber heute kann Ihnen trotzdem nichts und niemand etwas anhaben. Schon bald verabschiedet sich der Mond in seine Pause und Sie genießen die weihnachtliche Stimmung am Nachmittag gemütlich zu Hause. Gegen Abend fühlen Sie sich wieder aktiver. Ein schönes Zusammenkommen mit Freund*innen oder einem kleinen Flirt ist jetzt genau das Richtige. Der 4. Advent und die Sterne meinen es gut mit Ihnen!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Sie sind wortgewandt und konzentriert. Nutzen Sie das, um letzte Planungen für Weihnachten mit anderen abzustimmen.