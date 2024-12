Diese drei Sternzeichen haben ab dem 21. Dezember 2024 mit Abstand den besten Winter vor sich!

Sie dürfen sich auf einen Winter der kreativer Entfaltung freuen, lieber Fisch! Das gilt vor allem in beruflichen Angelegenheiten. Neptun fördert ihre innovative Denkweise, was ideal ist, um neue Projekte zu starten. Wenn Sie im Job noch auf den Durchbruch gewartet haben, müssen Sie sich nicht mehr lange gedulden!

Auch in der Liebe kommt Ihre Fantasie und Kreativität in diesem Winter besonders gut an. Sie wissen ganz genau, wie Sie Ihren Herzensmenschen zum strahlen bringen, und heben die Beziehung dadurch auf eine neue Ebene! Sie sind Single? Dann sollten Sie in diesem Winter besonders aufmerksam sein. Schon bald könnte Ihnen eine Person über den Weg laufen, die in Ihrem Venus-Jahr noch eine große Rolle spielen wird. Gesundheitlich ist alles in bester Ordnung! Ihnen gelingt es jetzt besonders gut zu entspannen. Bei innerem Frieden können uns auch äußere Unruhen nichts anhaben!