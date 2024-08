Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 24. August 2024 ein Wochenende voller Glück!

Der Mond im Stier sorgt allgemein für eine entspannte und ausgeglichene Stimmung. Das genießen Sie sehr, liebe Waage und Sie fühlen sich automatisch wohler. Erledigen Sie am Samstag schnell alle Dinge, die gemacht werden müssen, damit Sie danach in ein Wohlfühl-Wochenende starten können. Dieser Samstagabend schreit förmlich nach einer Date Night. Auch mit Freund*innen - das entscheiden ganz Sie.

Am Sonntag starten Sie fröhlich und unbeschwert in den Tag. Heute sollten Sie es sich so richtig gut gehen lassen. Was macht Ihnen besonders viel Spaß? Ein Treffen mit Freund*innen? Ein Tag auf der Couch? Ein ausgiebiges Workout? Was auch immer Ihr Bauchgefühl Ihnen sagt, wird das Richtige sein. Sie sind zufrieden und spüren, wie sehr Sie Ihr Leben lieben!

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: An diesem Genießer-Wochenende sollten Sie sich selbst kleine Freuden machen. Ein frischer Blumenstrauß auf dem Esstisch oder auch andere eine kleine Verschönerungen lassen Ihr Herz jetzt besonders hoch hüpfen.