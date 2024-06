Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 24. Juni 2024 die beste letzte Juniwoche!

Machen Sie sich auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle gefasst, lieber Fisch! In dieser Woche werden Sie von Venus und Uranus umschwärmt, deren Energien Ihnen unter die Haut und ins Herz gehen! Haben Sie Lust, sich neu zu verlieben oder neuen Schwung in Ihre Partnerschaft zu bringen? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Seien Sie spontan, leidenschaftlich und abenteuerlustig. Probieren Sie sich aus und lassen Sie Ihren Emotionen freien lauf. In der Liebe braucht man Mut! Wie gut, dass Sie davon in dieser Woche so viel zur Hand haben!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Verlieren Sie sich nicht zu sehr in Tagträumen, lieber Fisch. Hinterfragen Sie zwischendurch immer wieder, ob Sie sich wirklich in Ihr Gegenüber verlieben, oder lediglich in die Vorstellung der Person!