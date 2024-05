Diese 3 Sternzeichen erwartet ab dem 18. Mai 2024 das beste Pfingstwochenende!

Was für tolle Pfingst-Sterne! Der Mond strahlt uns ab dem 18. Mai aus dem ausgelassenen Sternzeichen Waage an und sendet von dort positive Energien. Außerdem kommt es am Samstag zu einer besonderen Sonne-Jupiter-Konjunktion, die ausgeprägtes Glück verheißt! Den krönenden Abschluss der Feiertage bietet die ausgiebige Mondpause am Pfingstmontag. Sie erlaubt uns durchzuatmen und Kraft zu sammeln. Nutzen Sie sie unbedingt als Chance. Alles in allem bietet das Pfingstwochenende viel Positives - vor allem für die folgenden drei Sternzeichen.

