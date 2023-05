Diese 3 Sternzeichen genießen das Wochenende ab 06.05.2023 in vollen Zügen!

Sollte es für Sie zunächst das eine oder andere To-do an diesem Wochenende geben, sind Sie damit glücklicherweise schnell durch, lieber Schütze. Aber es gibt Ihnen auch ein gutes Gefühl für den Rest des Wochenendes, wenn Sie wissen, dass die wichtigsten Dinge erledigt sind und Sie sich ganz dem widmen können, was Ihnen Freude macht. Am Samstag können Sie sich übrigens auch ganz wunderbar auf Ihr Bauchgefühl verlassen, wenn Entscheidungen gefragt sein sollten.

Es sollte kaum verwundern, dass Ihre Stimmung am Sonntag sogar noch besser ist als am Tag zuvor. Schließlich wechselt der Mond bereits am Samstagabend in Ihr Zeichen und unterstützt von dort vor allem positive Emotionen. Egal, was auch passiert, Sie bleiben fröhlich und schreiten kraftvoll durch den Tag.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Lassen Sie am letzten Tag der Woche so richtig schön die Seele baumeln und lösen Sie sich von dem Glauben, dass Sie unbedingt irgendetwas tun müssen.

Das Tageshoroskop für das Sternzeichen Schütze