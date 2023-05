Vollmond im Mai 2023: So intensiv wird der Blumenmond im Skorpion!

Das Sternzeichen Skorpion ist ein Wasserzeichen und gilt als das intensivste unter den Sternzeichen. Ein Skorpion ist tiefgründig, leidenschaftlich und kann sich immer auf seinen unschlagbaren Instinkt verlassen. Allerdings fällt es Skorpionen meist schwer, anderen zu vertrauen, was sie zu sehr misstrauischen Zeitgenossen macht, die lange brauchen können, um sich anderen zu öffnen. Wer sich mit einem Skorpion anlegt, sollte aufpassen, denn dieses Sternzeichen kann sehr nachtragend und rachsüchtig sein und macht im Extremfall von seinem Giftstachel Gebrauch.

Ein Vollmond im Skorpion versetzt die Sternzeichen in eine emotionale und tiefgründige Stimmung. Vor allem in Kombination mit der Mondfinsternis wird seine Wirkung noch einmal verstärkt. Die Atmosphäre ist deutlich erhitzt und es kann zu Streitereien, Missverständnissen und emotionalen Ausbrüchen kommen. Erschwerend kommt der rückläufige Merkur hinzu, der für zusätzliche Probleme sorgen kann. An diesem Vollmond ist es daher ratsam, sich genug Zeit für sich selbst zu nehmen und impulsive Handlungen zu vermeiden. Yoga, Entspannungsübungen und das Aufschreiben von Gedanken und Gefühlen kann Sie erfolgreich durch diesen Vollmond bringen und dabei helfen, in Ihrer eigenen Mitte zu bleiben.

Die Skorpion-Energien bieten jedoch auch die Chance, sich mit dem eigenen Gefühlsleben und Emotionen zu befassen. Dadurch können langersehnte Antworten endlich gefunden und an Klarheit gewonnen werden. Auch unserem Gegenüber können wir uns leichter öffnen und offen mitteilen, was wir denken und fühlen. Es wird ehrlich und direkt kommuniziert, ohne die Angst, andere damit zu verletzen.

Der Skorpion-Mond bringt damit Konfrontationen, aber auch tiefe Einblicke in unsere Seele und weitreichende Erkenntnisse, die auch kommuniziert werden.

