Diese 3 Sternzeichen haben ab dem 03.08.24 dank der Löwe-Energien das beste Neumond-Wochenende!

Der Mond kommt am Samstag um 13:11 Uhr in Ihrem Sternzeichen an, wo er es sich das ganze Wochenende über gemütlich macht. Das verleiht Ihnen eine außergewöhnliche Stärke. Nicht nur Ihre äußere Schönheit macht sich an diesem Tag bemerkbar, sondern auch Ihre innere! Mit leidenschaftlicher Fürsorge stehen Sie für Ihre Mitmenschen ein.

Am Sonntag beschert der Neumond Ihnen vor allem eins: magisches Liebesglück! Das gilt sowohl für Singles, die gute Chancen haben, jetzt jemanden kennenzulernen, als auch für vergebene Löwen, die sich neu in Ihre*n Partner*in verlieben. So oder so, wird sich in Ihrem Liebesleben jetzt etwas tun. Darauf können Sie sich freuen!

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Nehmen Sie sich am magischen Sonntag einige Minuten Zeit, um eine paar Wünsche an den Neumond zu richten!