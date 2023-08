Diese 3 Sternzeichen haben trotz des rückläufigen Merkurs vom 21. bis 27. August 2023 die allerbeste Woche!

In der Woche ab 21. August 2023 müssen wir uns auf eine erneute Phase der Rückläufigkeit von Merkur und einen Sternzeichenwechsel der Sonne einstellen. Diese reist nämlich, übrigens am selben Tag, an dem Merkur den Rückwärtsgang einlegt, vom Zeichen Löwe weiter in die Jungfrau.

Außerdem sorgen auch Neptun und Jupiter, die sich in ungünstigen Positionen zu anderen Sternen befinden, für einige Stolpersteine auf dem Weg durch die Woche. Drei Sternzeichen lassen sich davon aber nicht aufhalten und erleben trotzdem vom 21. bis 27. August 2023 die beste Woche.