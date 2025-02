Diese 3 Sternzeichen starten ab dem 01.03.2025 mit einem zauberhaften Wochenende in den März!

Sie stehen an diesem Samstag auf jeden Fall mit dem richtigen Bein auf, lieber Stier! Mit bester Laune starten Sie in den Tag und somit auch in den neuen Monat März. Was wollen Sie mit diesem vielversprechenden Morgen anfangen? Erstmal erledigen Sie am besten alle Aufgaben, die heute abgearbeitet werden müssen. Danach können Sie sich auf die schönen Dinge konzentrieren. An diesem Tag haben Sie gerne Menschen um sich, also laden Sie noch schnell Ihre liebsten Freund*innen ein, wenn Sie nicht sogar schon Pläne haben. So ein Samstag kann sich sehen lassen!

Auch am Sonntag geht es positiv und gut gelaunt weiter und auch heute ist Ihnen nach Gesellschaft - aber vielleicht in kleinerer Runde. Denn dann kann man sich besser aufeinander konzentrieren und tiefgründige Gespräche führen. Egel ob von Ihrer*Ihrem Partner*in, einer*einem Freund*in oder Ihrer Familie - Sie fühlen sich wertgeschätzt und geliebt! Was für eine zauberhafte Art, die Woche zu beenden.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Mit dem März kommt so langsam auch das gute Wetter wieder zurück! Nutzen Sie die Sonnenstunden an diesem Wochenende auf jeden Fall aus. Das Vitamin D tut Ihnen gut!