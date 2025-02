Diese 4 Sternzeichen genießen im März 2025 großes Liebesglück!

Liebe Fische, mit Venus im Widder steigt Ihre erotische Anziehungskraft ins Unermessliche. Stellen Sie sich darauf ein, das Ihnen im März die Herzen nur so zufliegen, denn Sie wirken unwiderstehlich und können gleich einige Bekanntschaften machen. Hören Sie bei Entscheidungsschwierigkeiten einfach auf Ihr Herz, es leitet Ihnen den Weg zu Ihrem persönlichen Liebesglück.

Wessen Beziehung grade am Kriseln ist, der muss nur bis zum Monatsende durchhalten. Mit dem Venus-Wechsel in Ihr eigenes Zeichen am 27. März stehen nämlich alle Zeichen auf Versöhnung. Sie sind bereit, Kompromisse einzugehen und kommen einander wieder näher.

