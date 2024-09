Diese 3 Sternzeichen starten ab dem 02.09.2024 in eine außergewöhnliche Power-Woche!

Wir sind im September angekommen. Der Sommer neigt sich dem Ende zu und so langsam winkt der Herbst uns aus der Ferne zu. Die letzten Sommertage in diesem Jahr sollten wir noch mal so richtig nutzen! Angefangen in dieser ersten Septemberwoche, in der zum Beispiel am Dienstag der Jungfrauen-Neumond auf uns wirkt. Die Sterne helfen uns dabei, das unser volles Potenzial auszuschöpfen und beschenken vor allem diese drei Sternzeichen mit kraftvoller Energie.

