Neumond am 03.09.2024: 5 Dinge, die Sie über den Jungfrau-Neumond wissen müssen

Während sich der Neumond in der Jungfrau ereignet, wirken auch die anderen Planeten auf uns ein. So ereignen sich weitere Konstellationen, die Sie rund um den Neumond beeinflussen. Bereits ein Tag nach dem Neumond, 04.09.2024, wechselt der Planet Mars in den Krebs und schärft damit Ihre Intuition. Mit dem sensiblen Krebs können Sie den Wünschen Ihres Herzens lauschen und zusätzlich zu den Jungfrau-Energien kann er Ihnen helfen, mehr Gefühl in Ihre Beziehungen zu bringen.

Jedoch sorgt Mars im Krebs auch für Unsicherheiten und Sie können schnell gereizt reagieren. Es kann also helfen, sich auf Ihre Karriere zu konzentrieren, was Ihnen dank des Jungfrau-Neumonds auch gelingen sollte, und dem Gefühlschaos, das durch die Mars-Krebs-Konstellation entstehen könnte, nicht zu viel Raum zu geben.

Doch zum Glück wird Kommunikationsplanet Merkur ab dem 28.08. wieder direktläufig und Missverständnisse und Kommunikationsprobleme können nun wieder leichter aus der Welt geschafft werden. Dafür ist aber Uranus ab dem 01.09. rückläufig und bereit, Chaos zu stiften. Jedoch kann Sie der rückläufige Uranus auch dabei unterstützen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind und Ihnen in festgefahrenen Situationen die Augen öffnen.