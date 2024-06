Diese 3 Sternzeichen starten ab dem 22.06.24 haben das perfekte erste Wochenende der Krebs-Saison!

In der Nacht von Freitag auf Samstag, genauer gesagt am 22. Juni um 03:06 Uhr, steht der Vollmond in Ihrem Zeichen, lieber Steinbock. Sie wachen an diesem Wochenende also schon mit großartiger Mond-Energie auf! Sie fühlen sich pudelwohl in Ihrer Haut und sind der festen Überzeugung, dass alles gut gehen wird! Nehmen Sie sich am heutigen Tag etwas Schönes vor und genießen Sie es in vollen Zügen.

Auch am Sonntag sind Sie unternehmungslustig! Der große Trubel muss es nicht sein. Eine gemütliche Runde unter Freund*innen ist jetzt genau nach Ihrem Geschmack. Außerdem genießen Sie Zeit für sich gerade sehr. Vielleicht fühlt es sich für Sie also auch richtig an, den Tag einfach mal alleine zu verbringen - da spricht überhaupt nichts gegen!

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Nutzen Sie die Vollmond-Energien für eine Meditation. Eine Reise in Ihr Innerstes wird Ihnen nun einige Erkenntnisse bringen!