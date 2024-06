Juni-Vollmond am 22.06.2024: Diese starken Energien setzt der Steinbock-Vollmond in uns frei!

Steht der Vollmond im Steinbock, dann kurbelt das unseren Ehrgeiz mächtig an. Auch unser Verantwortungsbewusstsein wächst und das pragmatische Denken fällt besonders leicht. Wir verspüren jetzt den Drang, aktiv zu werden und erhalten eine wunderbare Gelegenheit, aus unseren Träumen konkrete Pläne zu entwickeln und diese aktiv anzugehen.

Unter diesem Vollmond werden wir jedoch auch mit unseren persönlichen Grenzen konfrontiert und wir erkennen, was uns an der persönlichen Weiterentwicklung bisher gehindert hat. Auch Glaubenssätze und Denkmuster, mit denen wir uns selbst immer wieder ausbremsen, können jetzt erkannt werden. Wer ehrlich zu sich ist und den Vollmond zur Selbstreflexion nutzt, kann damit Vieles verändern und sein Leben in andere Bahnen lenken. Hören Sie aber auch auf Ihre Intuition und verabschieden Sie sich von den Dingen, die bisher nicht funktioniert haben. Glücklicherweise schenkt der Steinbock-Mond die nötige Konsequenz und Weitsicht dafür.

Werden wir vom Steinbock-Vollmond beeinflusst, lässt uns das unseren Alltag zudem mit mehr Struktur bewältigen, was ihn zu einem echten Erfolgsgaranten macht. Zusätzlich spürt so manches Sternzeichen plötzlich den Drang, sich in der Gesellschaft nützlich zu machen und sich mehr einzubringen. Möglichkeiten wären an dieser Stelle beispielsweise ehrenamtliche Tätigkeiten, Naturschutz oder Nachbarschaftshilfe. Überlegen Sie sich in dem Fall einfach, worin Sie Ihre Stärken einbringen können und was Sie vielleicht auch langfristig verfolgen möchten.

Vollmond-Rituale: 5 Wege, die Kräfte des Mondes zu nutzen

Doch der Vollmond kann uns auch auf die Probe stellen. Im anspruchsvollen Steinbock blicken wir selbst viel kritischer auf bisherige Erfolge zurück und bewerten die eigene finanzielle Situation. Wer bisherige Meilensteine noch nicht erreicht hat oder noch nicht dort angekommen ist, wo er gern hin würde, kann dann schnell Unzufriedenheit und Frust verspüren. Passen sich in dem Fall auf, sich selbst oder andere nicht unter Druck zu setzen und lassen Sie sich nicht entmutigen. Nutzen Sie die strebsamen Energien des Tages lieber, um weiter voranzukommen.

Der Steinbock-Vollmond ist vor allem im Job deutlich spürbar und bei so manchen entfacht er ein sehr wettbewerbsorientiertes Denken sowie Konkurrenzkämpfe. Die Ellenbogen werden ausgefahren und es kann schnell zu hitzigen Situationen kommen. Ziehen Sie dann lieber an einem Strang und setzen Sie auf Teamwork, das bringt meist mehr.

Auch in der Liebe und im Familienleben ist eine gereizte Stimmung möglich, denn es herrschen Rechthaberei und Starrsinn, was Streitigkeiten zur Tagesordnung macht. Achten Sie darauf, auch andere zu Wort kommen zu lassen und ziehen Sie sich lieber etwas zurück, bis die Lage sich wieder beruhigt hat.