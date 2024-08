Diese 3 Sternzeichen starten am Wochenende ab dem 31.08.24 am besten in den September!

Sie starten in das Wochenende mit dem Mond in Ihrem Zeichen, lieber Löwe. Kein Wunder also, dass Sie voller Kraft und Motivation sind! Am Samstag kann nichts schiefgehen. Sie müssen sich nur noch entscheiden, was Sie aus dieser kosmischen Energie machen. Trauen Sie sich ruhig an große Projekte - denn jetzt haben Sie das nötige Handwerk, um sie umzusetzen!

Auch am Sonntag steht der Mond Ihnen zur Seite und Sie lassen es sich einfach gut gehen! Heute sind Sie außergewöhnlich lösungsorientiert und haben zu jedem Alltagsproblem sofort eine hilfreiche Idee. So lassen sich die Hindernisse, die einem entspannten Wochenausklang im Wege stehen, schnell beiseite räumen und Sie starten fantastisch in einen vielversprechenden September!

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Lassen Sie alles, was Sie im August um den Schlaf gebracht hat, hinter sich. Es ist Zeit für einen neuen Monat, neues Glück und einen Neuanfang!