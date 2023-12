Diese 3 Tipps helfen den Sternzeichen den rückläufigen Merkur ab dem 13. Dezember 2023 gut zu überstehen!

So manch ein Sternzeichen kann durch den rückläufigen Merkur schon mal ein bisschen träge werden. Kein Wunder! Wenn Merkur rückläufig wird, kann es so wirken, als wenn nichts so richtig gelingen will. Es scheint, als wären sie vom Pech verfolgt. Am besten ist es also, wenn man versucht, wichtige Termine und Entscheidungen möglichst auf einen anderen Zeitpunkt zu legen, damit nichts schief geht.

Wichtig ist auch, dass wir uns in diesen Wochen genug Verschnaufpausen einplanen, damit nicht alles auf einmal viel zu viel wird. Legen Sie Ihren Fokus auf routinierte Abläufe und Dinge, die Ihnen meistens gut gelingen und guttun. Setzen Sie sich jetzt nicht unter Druck! Insbesondere der 13.12.2023 wird ein sehr intensiver Tag, der Kraft kosten kann. Falls Sie keine Möglichkeit mehr dazu haben, einen leicht stressigen Mittwoch zu verhindern, machen Sie sich nicht zu große Sorgen! Der Neumond wird Ihnen am Mittwoch so manchen guten Gedanken bescheren und kann den Merkur eventuell ein bisschen ausgleichen.

Besonders bei diesen Sternzeichen kann der rückläufige Merkur für Chaos sorgen:

Wassermann