Diese 4 Sternzeichen sind am Wochenende ab dem 28.09.2024 voller Tatendrang!

Ihr Wochenende ist die perfekte Kombination aus Aktivitäten und Entspannung, wenn Sie sich darauf einlassen, lieber Schütze.

Samstags steht ein großartiger Tag an. Jeder scheint von Ihnen angezogen zu werden, was Ihnen den ein oder anderen Flirt verschafft. Heute sind Sie außerdem besonders produktiv, es macht Ihnen Spaß, ihr Heim zu dekorieren und zu verschönern. Vielleicht mit einem neuen Bild? Abends verspüren Sie die Lust, noch auszugehen, was eine gute Idee ist.

Am Sonntag gehen Sie den Tag dann etwas langsamer an, ein schlechtes Gewissen müssen Sie deswegen dennoch nicht haben. Frühstücken Sie erstmal ganz entspannt. Im Laufe des Tages werden Sie dann nämlich wieder aktiver und verspüren die Lust, raus in die Natur zu gehen.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Ein Wandertag ist dieses Wochenende perfekt!