Diese Stars haben das Sternzeichen Stier

Enrique Iglesias (8. Mai 1975, Madrid)

Der spanischen Sänger und Komponist Enrique Iglesias wurde durch seinen Vater Julio Iglesias schon in seiner Kindheit musikalisch geprägt. Sein spanischsprachiges Debüt-Album "Enrique Iglesias" verkaufte sich innerhalb von drei Monaten über eine Million Mal. Seine größten Erfolge als Sänger hatte der Spanier zur Jahrtausendwende als Mitbegründer der "Latin-Welle". Mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern zählt Enrique Iglesias zu den erfolgreichsten spanischsprachigen Künstlern. Sein bekanntester Hit ist wohl "Rhythm Divine". Als Komponist war er für den Melanie C. Nummer-Eins-Hit "First Day Of My Life" verantwortlich...