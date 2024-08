Diesen 3 Sternzeichen bescheren die Sterne in der Woche ab dem 19.08.24 tolle Liebeschancen!

In der Woche ab dem 19.08.24 sehen die astrologischen Ereignisse besonders gut für drei Sternzeichen aus. Seien es Venus, Merkur, Mars oder Jupiter - die Sterne können einen großen Einfluss auf unterschiedliche Lebensbereiche haben. In dieser Woche rückt vor allem die Liebe in den Fokus! Lesen Sie hier, um welche drei Sternzeichen es geht.

