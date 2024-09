Diesen 3 Sternzeichen bringt der magische Vollmond am 18.09.24 eine spirituelle Erleuchtung!

Sie haben Glück, lieber Fisch! Ein so magischer Vollmond in Ihrem Zeichen - das kann nur ein gutes Omen sein! Andere Sternzeichen sind von dem Zauber, der nun in der Luft liegt überfordert - doch nicht Sie. Wenn Sie am Mittwoch erwachen und die Energien des nächtlichen Vollmondes nachwirken, spüren Sie, wie sich eine Ruhe und Gelassenheit in Ihnen breit macht. Man könnte dieses Gefühl wohl als inneren Frieden bezeichnen. Sie fühlen sich wohl in Ihrer Haut und in Ihrem Umfeld. Ausführlich darüber sprechen wollen und müssen Sie nicht. Dieser Vollmond gehört Ihnen alleine! Und Sie werden danach nicht mehr der*die selbe sein.