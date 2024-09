Das große Herbst-Horoskop 2024: Was Krebse jetzt erwartet!

Mit dem Herbst kommt für Sie vor allem eins, lieber Krebs: Leichtigkeit! In Ihrem Liebesleben läuft alles rund, beruflich sind Sie auf einem guten Weg und auch gesundheitlich überstehen Sie die kühlen Tage ohne Beschwerden. Manchmal ist es doch am schönsten, wenn einfach nicht so viel los ist. Das gibt Ihnen die Gelegenheit, durchzuatmen und Entwicklungen aus diesem Jahr zu verarbeiten.

Ihr Glückstag im Herbst:

18. November 2024: Wenn Sie heute auf Ihr Bauchgefühl hören, treffen Sie die richtige Entscheidung!