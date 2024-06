Diesen 3 Sternzeichen schenkt das Venus-Mars-Sextil am 29.06.2024 einen traumhaften Liebestag!

Lieber Skorpion, Sie gehören neben dem Löwen zu den leidenschaftlichsten Sternzeichen und wünschen sich insgeheim ein erfülltes und lebendiges Liebesleben. Das Sextil aus Venus und Mars macht am 29. Juni Ihre Träume wahr. Single-Skorpione finden endlich den nötigen Mut, um sich emotional zu öffnen und können sich jetzt so richtig verlieben. Doch auch vergebene Skorpione sind jetzt bereit, den nächsten Schritt in ihrer Partnerschaft zu wagen und planen fleißig ihre gemeinsame Zukunft. Im Schlafzimmer geht es übrigens heiß her, denn Sie probieren gern etwas Neues aus und verdrehen Ihrem Herzblatt gleich noch einmal den Kopf.

Wenn Sie die Erlebnisse des Tages und der energievolle Widder-Mond am Abend nicht so leicht zur Ruhe kommen lassen, ist Sport der perfekte Ausgleich und hilft Ihnen abzuschalten.

Das Liebeshoroskop 2024 für das Sternzeichen Skorpion