Venus im Krebs ab 17. Juni 2024: Für diese 3 Sternzeichen werden jetzt Liebesträume wahr!

Der nächste Venus-Wechsel ereignet sich am 17. Juni gegen 08:19 Uhr, wenn Venus in das Sternzeichen Krebs weiterzieht. Zuvor befand sich unser Liebesplanet noch in den Zwillingen, was für eine fröhliche und lockere Stimmung gesorgt, aber auch Unverbindlichkeit und Unruhe mit sich gebracht hat.

Doch mit Venus im sanften Krebs erwarten uns jetzt wesentlich ruhigere und gefühlvolle Wochen, in denen wir die Liebe besonders genießen können. Übrigens findet kurz nach dem Venus-Wechsel noch am selben Tag ein Merkur-Wechsel um 11:07 Uhr, ebenfalls in den Krebs, statt. Dieser übt auch einen großen Einfluss auf unser Leben aus.

Drei Sternzeichen beschenkt die Krebs-Venus ganz besonders mit reichlich Liebesglück, zumindest bis zum 11. Juli, wenn Venus weiter in das Feuerzeichen Löwe wechselt. Egal ob Single oder vergeben, auf die drei Glückspilze warten wundervolle nächste Wochen. Lesen Sie hier, was genau passiert und wer die glücklichen sind.

